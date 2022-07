In Italia scompaiono 52 persone al giorno: la metà non viene più ritrovata (foto Ansa)

Dal primo gennaio al primo novembre del 2021 sono state 17.650 le denunce di persone scomparse. Di queste 8.767 sono state ritrovate. 8.883 invece no. Quindi in media scompaiono 52 persone al giorno. Più o meno la metà viene ritrovata. L’altra metà no.

Nella maggior parte dei casi, spiega la XXVI relazione del Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, la motivazione è sempre la stessa: allontanamento volontario. Parliamo di poco più dell’81% dei casi.

I minori

Il 67% delle denunce totali riguarda minori. Secondo i dati presenti nel Ced del ministero dell’Interno, dal primo gennaio al primo novembre del 2021 i minori scomparsi sono stati in totale 12.117 di cui il 3.324 italiani e 8.793 stranieri. La percentuale dei ritrovamenti è stata del 79,27% per gli italiani e solo del 26,35% per gli stranieri.

I minori italiani scomparsi, sono spesso vittime di disagi familiari e relazionali come droga, debiti, cyberbullismo, adescamenti in web, casi di revenge porn. Altri casi, invece, riguardano minori vittime di contese familiari o genitoriali.

Tanti, purtroppo, i casi di minori scomparsi che hanno segnato la cronaca italiana come i casi di Denise Pipitone o Angela Celentano.