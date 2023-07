Si sono tuffate in mare nonostante il vento e le onde alte e non sono più riuscite a tornare a riva: una bambina di 10 anni è morta annegata a Tresnuraghes, Oristano. Ricoverate in ospedale anche le due sorelle, di 15 e 17 anni, che non sono in pericolo di vita. Un’onda le ha travolte e trascinate al largo mentre giocavano in acqua. La Capitaneria di porto di Bosa sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Le tre bambine si trovavano in spiaggia con un’amica di famiglia.

La donna che era con loro ha subito fatto scattare l’allarme, mentre le tre ragazzine venivano trascinate dalla corrente sempre più al largo. In mare si è subito tuffato un turista, un bagnino e poi è arrivata la motovedetta della Capitaneria di Porto di Bosa. Una delle bambine è stata recuperata dal bagnino e dal turista, l’altra dalla Guardia costiera che purtroppo ha anche trovato il corpo senza vita della piccola di dieci anni. Le due sorelline sono state ricoverate in ospedale a Oristano.

