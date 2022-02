Incendi Liguria sul monte Moro e nei boschi delle Cinque Terre tra Bonassola e Monterosso

Diversi incendi in Liguria: un vasto incendio è divampato la scorsa notte sul monte Moro sulle alture di Genova. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco e i volontari. Il vento ha alimentato il rogo. Allertata la polizia stradale per potere intervenire nel caso in cui le fiamme dovessero raggiungere la A12. Il rogo, infatti, ha interessato l’area tra Sant’Ilario e il casello di Nervi. Al momento è però segnalato solo fumo vicino alle carreggiate. Al mattino sono entrati in azione anche gli aerei Canadair.

Incendi Liguria, in fiamme i boschi delle Cinque Terre

I vigili del fuoco sono stati impegnati anche per due incendi scoppiati tra le Cinque Terre e la Riviera Spezzina, a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro. Poco dopo la mezzanotte, due fronti sono stati segnalati sulle alture di Monterosso, all’interno del Parco nazionale delle Cinque Terre, e sopra Bonassola, in zona Punta del Carlino. Impegnati una ventina di pompieri del comando provinciale della Spezia e dei distaccamenti di Brugnato e Levanto, con due autopompe e tre autobotti.

Il fuoco potrebbe essere stato generato da abbruciamenti incustoditi, anche se non si può al momento escludere l’origine dolosa. Previsti per oggi venti di burrasca su tutta la costa, che rendono l’intervento particolarmente difficoltoso.