Incendi Roma, trovato il piromane: lo hanno preso con ancora l’accendino in mano

Lo hanno fermato mentre si aggirava ancora con l’accendino in mano: è il piromane di Roma, l’uomo che ha appiccato diversi incendi nella Capitale. A notarlo erano stati i vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme, da lui appiccate, dell’ennesimo incendio che ha interessato Roma. Mandando in fumo parte del Parco della tenuta dei Massimi, nella zona di via della Pisana. L’autore del rogo individuato ed arrestato dalla polizia. Si tratta di un romano di 62 anni, incensurato. Per lui, bloccato dagli agenti del commissariato Monteverde, è scattata la pesante accusa di incendio doloso che prevede pene che vanno da uno a cinque anni di reclusione.

Gli incendi a Roma e il piromane

Le fiamme erano divampate nella tarda mattinata di domenica da alcune sterpaglie e complice il vento rapidamente propagate andando ad interessare anche l’area del giardino sensoriale. Si tratta di una zona verde inaugurata lo scorso maggio e destinato a soggetti con disabilità psichica. La colonna di fumo, così come accaduto per gli altri quattro maxi incendi che hanno colpito il centro della Capitale nell’ultimo mese, era visibile da molte zone della città.

“Chi si macchia di simili gravi atti criminali deve sapere che non rimarrà impunito. Proteggiamo il nostro patrimonio verde, e la nostra salute”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ringraziando la polizia per l’operazione. Il Campidoglio nelle scorse settimane, commentando gli episodi che hanno interessato sia il quadrante nord, con l’incendio nella zona della Pineta Sacchetti, che l’area est con il rogo nella zona di Centocelle, aveva affermato che dietro questi eventi “c’è la mano dell’uomo”.

Gli altri incendi

Su quanto sta avvenendo in queste settimane è al lavoro la Procura che ha aperto una serie di fascicoli. I magistrati hanno affidato l’attività di indagine anche alla Forestale per verificare eventuali danni anche di natura ambientale, con veleni dispersi nell’aria e poi ‘ripiovuti’ su una ampia fetta di territorio cittadino. Parallelamente i pm hanno avviato verifiche anche sulla gestione del verde pubblico e accumuli di rifiuti abbandonati a Roma.