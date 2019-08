Incendi Sardegna, prorogata l’allerta. Nuovi focolai a Azana e Villanova Monteleone

ROMA – Mentre si registrano nuovi incendi in Sardegna – ad Azana e Villanova Monteleone, in Ogliastra dove stanno operando tre elicotteri e due Canadair – il presidente della Regione, Christian Solinas, segue costantemente, in collegamento con la sala operativa, le operazioni delle squadre antincendio.

“Assistiamo sgomenti e indignati – afferma – alle nuove tragedie del fuoco che in questi giorni di festa hanno devastato vaste zone della nostra Isola causando gravi danni all’ambiente e all’economia e mettendo a rischio la vita di molte persone. In queste ore drammatiche desidero manifestare la mia vicinanza alle persone più direttamente colpite da questa emergenza, e il plauso mio e di tutti i sardi alle donne e gli uomini dell’apparato regionale di protezione civile e contrasto agli incendi e ai Vigili del fuoco che anche oggi stanno operando con abnegazione e in molti casi a rischio della vita per contrastare il fronte del fuoco insieme a tanti volontari”.

Prorogata l’allerta.

Prorogata anche oggi, sabato 17 agosto, l’allerta per il pericolo alto di incendi in Sardegna. Bollino arancione in Gallura, nel Nuorese, nel Campidano di Oristano e Cagliari e nel basso Sulcis. Nel frattempo si registra già un nuovo rogo a Buddusò, nel Sassarese. Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base Alà dei Sardi sta intervenendo su un rogo in località Sos Canales, in prossimità all’area già interessata nei giorni scorsi dalle fiamme.

