NUORO – Un vasto incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di mercoledì 14 agosto nelle campagne di Torpè, in località Sas Vides, in provincia di Nuoro. Il fuoco ha raggiunto anche il cantiere forestale Su Lidone gestito dall’agenzia Forestas.

Le squadre a terra di Protezione civile, corpo forestale e volontari stanno cercando di arginare il fuoco con l’aiuto di due Canadair e dell’elicottero Super Puma della flotta regionale. L’intervento è particolarmente impegnativo a causa del forte vento di maestrale che sta alimentando le fiamme.

L’allerta arancione

L’allerta incendi in Sardegna sarà alto anche a Ferragosto, complice il maestrale che continuerà a soffiare con vigore anche nelle prossime 48 ore. La Protezione civile regionale ha confermato il codice arancione per giovedì 15 in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, nel Sulcis, in Gallura e nelle zone interne del Nuorese. Più attenuato il pericolo nel resto dell’Isola, dove il codice è giallo.

L’incendio di martedì a La Caletta

Già martedì 13 agosto dieci famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni a Siniscola, nella località turistica La Caletta, a causa di un vasto incendio divampato in zona collinare. Per spegnare le fiamme, oltre alle squadre a terra, sono dovuti intervenire tre elicotteri della flotta regionale. Spinte dal forte vento di maestrale, le fiamme si sono avvicinate al centro abitato e per precauzione è stato deciso di allontanare dalle loro case una decina di famiglie. Dopo circa 40 minuti, tutti hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni. (Fonte: Ansa)