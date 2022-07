Incendi sul Carso, vento spinge fiamme anche in Slovenia: evacuati quattro paesi vicini al confine

Gli incendi sul Carso si sono estesi anche oltre frontiera, in Slovenia e quattro paesini appena oltre il confine sono considerati in pericolo. Le autorità slovene hanno invitato la popolazione ad abbandonare Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu e Nova Vas. In mattinata era stata diffusa la notizia dello spegnimento di un incendio scoppiato ieri tra Miren e Opatje Selo, in una zona più a nord di quella ora interessata dal fuoco.

Incendi sul Carso, fiamme anche in Slovenia

Tutte le forze di soccorso slovene nell’area sono state attivate e rinforzi sono stati richiamati da altre parti della regione e della Slovenia: sono al momento circa 600 le persone che stanno lottando contro le fiamme, coadiuvate anche da polizia ed esercito. La situazione generale è resa più precaria “dal vento che ha cambiato direzione” portando a una rapida “escalation” della situazione. Cinque vigili del fuoco hanno richiesto assistenza medica per problemi respiratori e lievi ustioni.

Le operazioni di soccorso

Secondo il portale 24ur.com, due Canadair e due elicotteri italiani starebbero prestando assistenza nel contenimento dell’incendio in Slovenia. Tre abitazioni sarebbero in fiamme, ha aggiunto il portale, citando fonti della Protezione civile slovena.