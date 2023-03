Incendiate 16 auto di Poste Italiane a Roma nella notte FOTO

Sedici auto di Poste Italiane incediate e completamente distrutte dalle fiamme a Roma. E’ accaduto questa notte, intorno alle 4. I vigili del fuoco hanno inviato due auto pompa serbatoio e due autobotti in viale Palmiro Togliatti per domare l’incendio delle autovetture di proprietà di Poste, parcheggiate in strada. Nessuna persona è rimasta coinvolta. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.

