Incendio a Casal Lumbroso (Roma), fiamme lambiscono case. Protezione civile: “Tenete chiuse le finestre”

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato in via di Casal Lumbroso a Roma. Le fiamme hanno lambito le abitazioni. L’incendio, divampato per cause in corso di accertamento, si è sviluppato in un terreno privato. Una nube di fumo si è sollevata sulla zona. A causa del forte vento presente in zona, le fiamme sono arrivate nei pressi di alcuni edifici.

Maxi incendio di sterpaglie a Roma, evacuate case

Coinvolti dalle fiamme due capannoni ed evacuate in via precauzionale diverse abitazioni a causa del fumo denso che ha interessato l’intera area per il maxi incendio. L’intervento da parte dei pompieri è ancora in corso. L’odore di fumo è stato avvertito fino ai quartieri centrali della città.

L’incendio ha interessato anche una fabbrica che avrebbe riportato ingenti danni. Non risulterebbero al momento persone ferite. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e pattuglie della polizia locale del XII Gruppo Monteverde per mettere in sicurezza l’area e consentire l’intervento dei vigili del fuoco. Gli agenti sono tuttora impegnati nella gestione della viabilità e nelle chiusure al traffico veicolare di via del Casale Lumbroso, nel tratto compreso tra Via di Malagrotta e Via Tullio Ascarelli, ed altre strade adiacenti a quest’area.

Protezione Civile: “Tenere le finestre chiuse”

La Protezione Civile raccomanda di tenere le finestre chiuse e di non utilizzare i condizionatori a presa d’aria esterna nella zona di Casal Lumbroso. A titolo precauzionale la Protezione Civile raccomanda alla popolazione presente nel raggio di 3 chilometri dalla zona dell’incendio (Municipi XII, zone dell’XI e del XIII) di: non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna; limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico-ricreativa, vista la concomitanza con l’ondata di calore di livello rosso. Nella zona interessata è stato attivato il monitoraggio dell’aria da parte di Arpa Lazio, i cui risultati saranno pubblicati sul sito Arpa Lazio nel corso dei prossimi giorni.