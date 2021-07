Incendio a Civitavecchia, fiamme tra la Braccianese Claudia e l’Aurelia: fumo visibile a km

Incendio a Civitavecchia. A prendere fuoco questa volta, un terreno tra la Braccianese Claudia e l’Aurelia. Il fumo alto, è ben visibile anche dalle località circostanti.

Incendio a Civitavecchia, fiamme vicino la Braccianese Claudia

Dall’ora di pranzo di oggi, 28 luglio, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia stanno operando nella zona fra la Braccianese Claudia e interporto – Aurelia. Sono sul posto con sei automezzi compresi i fuori strada e il DOS (direttore operazioni di spegnimento) che sta coordinando i lanci dell’elicottero intervenuto. Molte abitazioni sono state messe in sicurezza.

Due incendi già domenica a Civitavecchia

Già domenica scorsa la zona era stata interessata da due vasti incendi. Alla Frasca e tra Boccelle ed il Casaletto rosso. In fiamme diversi ettari di pineta e macchia mediterranea. Alla Frasca i vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore, con l’intervento concluso poco dopo le 2. Le fiamme hanno interessato più della metà del campeggio, interessando e distruggendo bungalow, roulotte, strutture e materiali vari, bombole di gpl. I Vigili del fuoco hanno impedito alle fiamme di propagarsi al resto del campeggio e alla vegetazione circostante.

L’altro importante incendio è avvenuto in zona Boccelle. Paura tra i residenti della zona. Anche in questo caso le fiamme hanno danneggiato diversi beni e strutture presenti in zona. Non si sono registrati danni a persone.