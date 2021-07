Incendio a Fiano Romano, fiamme nate da sterpaglie bruciano un negozio di termoidraulica

Fiamme a Fiano Romano, in provincia di Roma, per un incendio scoppiato nei pressi di via di San Lorenzo poco dopo pranzo. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale del comune della provincia di Roma e i carabinieri con la stazione di Fiano Romano e il nucleo della Forestale di Sant’Oreste, che indagano sul rogo.

Incendio a Fiano Romano, in fiamme un negozio di termoidraulica

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni delle forze dell’ordine, le fiamme sarebbero partite da alcune sterpaglie con le lingue di fuoco che, alimentate dal vento, hanno poi raggiungo il negozio di termoidraulica. Diverse le esplosioni sentite dai residenti. Al momento non risulterebbero persone rimaste ferite o ustionate. Per permettere le operazioni parte della via Tiberina è rimasta chiusa per un’ora e mezza. Alle 15:30 l’incendio è stato messo sotto controllo e la strada riaperta.