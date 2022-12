A fuoco una palazzina nel centro storico di Perugia: l’incendio è divampato intorno all’ora di pranzo di lunedì 19 dicembre, in un edificio di via Eremita, nel cuore della zona universitaria. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Perugia.

Secondo quanto riportato da alcune testate locali, le fiamme si sarebbero propagate dal garage della palazzina di tre piani, che sorge su un lato sull’acquedotto medievale. Nel garage erano presenti mobili, legna, una lavatrice e altri oggetti. Non vi erano parcheggiate automobili, che avrebbero potuto peggiorare la situazione.

Incendio a Perugia, salvi gli studenti nel palazzo

Sono ancora da chiarire le esatte cause dell’incendio. Non risultano però persone ferite o intossicate: nello stabile, forse anche in virtù delle prossime festività, erano presenti solo alcune studentesse fortunatamente non raggiunte dalle fiamme. A far scattare l’allarme sono state proprio loro, allertate anche da altri studenti della palazzina di fronte.

Intanto un’alta colonna di fumo bianco si è levata dall’edificio ed è visibile da buona parte del centro storico. I vigili del fuoco stanno ora procedendo ai lavori di bonifica e messa in sicurezza dello stabile: la facciata risulta annerita ma è da chiarire se la palazzina possa aver subito danni più seri a causa dell’incendio.

