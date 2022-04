Vasto incendio a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa: avvolto dalle fiamme il gassificatore di Isab Energy, situato nel Polo Petrolchimico siracusano.

Il rogo si è sviluppato nella tarda mattinata di sabato 16 aprile: un’altissima colonna di fumo nero ha messo in allarme i residenti della zona.

A prendere fuoco, par cause ancora da individuare, l’impianto di Gassificazione e Cogenerazione di Energia Elettrica. Secondo il sito Siracusa News sarebbe partito tutto dall’impianto 3.200 dell’Igcc, la zona interessata dalle fiamme è stata immediatamente evacuata e sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco oltre agli addetti della struttura.

Al momento l’incendio è circoscritto, non c’erano operatori in quel momento e quindi non ci sarebbero morti né feriti. Solo una persona è rimasta contusa nei momenti concitati della fuga.

Incendio a Priolo Gargallo, chiusa la strada

La strada che costeggia lo stabilimento è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento.

Secondo quanto riferito dalla Protezione civile di Priolo, Comune più vicino agli impianti, la prefettura di Siracusa ha avviato il protocollo sulla sicurezza, per cui, per motivi precauzionali, la strada che costeggia lo stabilimento è stata momentaneamente chiusa.