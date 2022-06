Una donna di circa 70 anni è morta poco prima della mezzanotte di ieri dopo essere stata avvolta dalle fiamme divampate nella camera da letto del suo appartamento a Roma. La casa è al settimo piano, in Via Angelo Sismonda, a Santa Maria del Soccorso. La Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato due squadre, un’autoscala, un’autobotte, il Carro Teli. Per danni da fumo è stato chiuso l’intero appartamento, non ci sono stati danni alla struttura.