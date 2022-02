Incendio a Terni in ditta di autostrasporti: in fiamme legno e plastica, nube nera e fiamme visibili da km

Un incendio è scoppiato a Terni all’interno della ditta di autotrasporti Medei. Brucia legno e plastica e l’incendio e il fumo nero sono visibili da chilometri di distanza.

Un tavolo in Prefettura dovrà ora decidere se chiudere o meno le scuole in città. Le fiamme e il fumo denso e nero sono visibili a chilometri di distanza. Terni torna a vivere quanto accaduto qualche giorno fa con il rogo alla Ferrocart. Questa volta però, l’incendio che ha interessato la zona di Vocabolo Sabbione ha colpito la sede dell’azienda di trasporti Medei. In fumo sia materiali in legno, sia in plastica. Il traffico nella zona è stato chiuso e sul posto stanno intervenendo squadre di Vigli del Fuoco provenienti anche da Rieti e Perugia.

Incendio a Terni, a causa del forte vento l’incendio rischia di espandersi

Su Terni, oggi soffia del vento. Ciò sta favorendo le fiamme che si stanno espandendo I Vigili del Fuoco stanno lavorando per restringere il rogo a un’area circoscritta evitando così che le fiamme possano propagarsi in direzione di altre aziende presenti in zona.

La zona è densamente popolata. Le foze dell’ordine hanno deciso di evacuare aziende ed abitazioni circostanti al rogo.