Un grosso incendio è scoppiato questa mattina nel centro di Torino tra via Lagrange e piazza Carlo Felice. Le fiamme si sono sviluppate nelle mansarde di un palazzo. Le cause sono ancora da accertare. Sul posto varie squadre dei vigili del fuoco con autoscala mentre la colonna di fumo nero è visibile da varie zone della città. Traffico bloccato nella zona della stazione: i vigili hanno bloccato la viabilità da corso Marconi a Porta Nuova.

Il bilancio dell’incendio a Torino

Come riporta Cristina Palazzo per Repubblica, per ora non risultano feriti. Solo una persona è stata soccorsa per un malore. E’ la proprietaria di una delle case colpite dalle fiamme. L’incendio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito dal tetto dell’edificio dove sono in corso lavori di ristrutturazione. I vigili hanno provveduto a sgomberare i negozi dell’isolato – c’è anche Decathlon -: stessa decisione per chi abita negli appartamenti dell’edificio. L’incendio ha sollevato una nuvola nera visibile da tutta la città.