Incendio ad Angera (Varese): 9 ettari di bosco distrutti sul monte San Quirico, 50 persone sgomberate nella notte

Un grosso incendio ha divorato 9 ettari di bosco ad Angera, sul Lago Maggiore. Vigili del Fuoco a lavoro per tutta la notte, 50 persone sono state evacuate in via precauzionale dalle loro abitazioni.

di redazione Blitz

Pubblicato il 16 Aprile 2022 - 10:11