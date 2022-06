Incendio ad Ariccia: chiuse via Tenutella e via Nettunense, colonna di fumo nero sui Castelli (Foto Ansa)

Incendio ad Ariccia, il più noto comune tra i Castelli Romani. Un’alta colonna di fumo nero si è levata intorno alle 13 sull’area industriale, rendendo l’aria irrespirabile. Le fiamme sono divampate in prossimità dell’incrocio tra via Nettunense, via Cancelliera e via Tenutella.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri di Castel Gandolfo e Velletri, e i vigili del fuoco di Marino.

Incendio ad Ariccia, strade chiuse

Per consentire le operazioni di spegnimento è stata predisposta la chiusura di via Nettunense, nel tratto compreso tra la rotatoria di Panorama e la rotatoria di via Cancelliera.

Chiusa anche via Tenutella, all’altezza altezza di vicolo Sant’Antonio in Canepine.

Sono andate a fuoco sterpaglie, in un terreno abbandonato dove ci sono anche rifiuti e manufatti abusivi. Le fiamme hanno interessato anche alcuni terreni adiacenti, nei quali era stoccato materiale edile, contenente al suo interno delle bombole.