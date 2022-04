Incendio ad Ariccia, in fiamme un capannone abbandonato sulla SR207 Nettunense (Foto repertorio Ansa)

Grande incendio ad Ariccia: un capannone industriale è andato a fuoco in Via Colli San Paolo, nella zona tra Fontana di Papa e Piani di Santa Maria sulla SR207 Nettunense.

Le fiamme hanno lambito una struttura in stato di abbandono da oltre 10 anni, dove un tempo si producevano macchinari agricoli, pneumatici e altro materiale ancora all’interno.

Una gigantesca colonna di fumo nero si è levata tra l’Ardeatina e la Nettunense, visibile a decine di chilometri di distanza, sta creando apprensione anche nei centri abitati sull’Appia.

Incendio ad Ariccia, l’intervento dei vigili del fuoco

La strada è stata chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti diversi mezzi anti-incendio dei Vigili del Fuoco di Nemi, Marino e di Roma, la Polizia Locale di Ariccia e Lanuvio e i Carabinieri del radiomobile di Velletri e di Ariccia, la Protezione Civile di Ariccia.

Indagini in corso per capire l’origine del rogo. Sono giunti da Roma mezzi speciali e un’autobotte da Pomezia, unitamente a una ambulanza del 118. Non risultano feriti o intossicati.