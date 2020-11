Lo studio Rai di Agorà immerso dalle fiamme a causa di un incendio. Oggi la trasmissione non può andare in onda.

Incendio nello studio Rai di Saxa Rubra, a Roma, dove si svolge la trasmissione Agorà. Secondo quanto viene riportato dall’agenzia Agi, le fiamme sono state domate ma il fumo ha reso impossibile la messa in onda del programma di Rai 3. La produzione ha provato a trovare un altro studio per garantire lo svolgimento almeno della seconda parte, ma niente da fare.

All’origine dell’incendio pare ci sia un “guasto tecnico” ha spiegato all’Agi Elsa Di Gati, vicedirettrice di Rai 3 e responsabile di Agorà. La stessa Elisa Di Gati poi comunque rassicura: “Nulla di grave e nessuno si è fatto male”.

Secondo quanto si apprende sarebbe andata a fuoco una centralina.

In questo momento, i vigili del fuoco sono sul posto per finire di domare le fiamme ma ormai non si va in onda oggi. Agorà infatti va in onda tutte le mattine dalle 8 alle 10. Ora se ne riparlerà lunedì prossimo.

La nota di Rai Tre

Un principio di incendio, provocato da un cortocircuito nello studio 6 del centro Rai di Saxa Rubra, ha impedito oggi la messa in onda di Agorà. Lo riferisce Rai 3. La trasmissione tornerà regolarmente in onda lunedì 16 novembre. La rete si scusa con i telespettatori per il disagio. (Fonte Agi).