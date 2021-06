Incendio al Laurentino a Roma: fiamme al quinto piano di un palazzo in via Quasimodo. Un ferito (Foto Ansa)

Incendio a Roma, al quartiere Laurentino, giovedì 3 giugno. Un rogo è divampato al quinto piano di una palazzina al civico 135 in via Salvatore Quasimodo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l’autoscala e il carro teli, hanno salvato una persona, portata poi dal 118 in ospedale.

Incendio al Laurentino a Roma: un ferito

L’appartamento nel quale è divampato l’incendio è stato evacuato e dichiarato temporaneamente inagibile.

Secondo quanto scrive Fanpage, l’inquilino è rimasto leggermente ferito e intossicato ma non è in gravi condizioni. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Incendio a Roma: il precedente nel Quartiere Africano

Solo il giorno prima, mercoledì 2 giugno, un incendio si era sviluppato all’interno di un appartamento al sesto piano di una palazzina in via Alfonso Rendano numero 41, al Quartiere Africano. Per fortuna in quel caso nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.