Incendio appartamento a Milano: è morta la 79enne che era rimasta gravemente ustionata

E’ deceduta in ospedale Francesca Ferrari, la donna di 79 anni che lunedì sera era rimasta gravemente ustionata nell’incendio del suo appartamento in via Val Daone, a Milano. A causare l’incendio sarebbe stato un mozzicone di sigaretta. I soccorritori del 118, intervenuti sul posto, l’avevano trasportata in codice rosso a Niguarda perché gravemente intossicata dal fumo. Nella notte il suo quadro clinico si è aggravato e stamani ne è stata comunicata la morte.

