Incendio in una casa a Sesto Fiorentino: due morti. Ferita donna disabile

Due persone sono morte nell’incendio scoppiato in una casa a Sesto Fiorentino (Firenze), in via della Sassaiola. Un’altra donna, disabile è stata affidata ai medici. L’allarme ai vigili del fuoco è scattato alle 4.30. L’incendio, secondo quanto spiegato, si è sviluppato al piano terra di una casa monofamiliare composta anche da un primo piano: al momento dell’arrivo dei pompieri era completamente invasa dal fumo. La donna disabile era al piano superiore: portata fuori dai vigili è stata affidata ai sanitari del 118. Al piano superiore sono stati trovati anche l’uomo e la donna: per loro il medico non ha potuto che constatarne il decesso.

Incendio in casa: le due vittime

Sono zia e nipote le due persone decedute nell’incendio. I corpi di Francesca Faggi, 51 anni e Luca Faggi, 25 anni, sono stati trovati dai vigli del fuoco che erano intervenuti per domare le fiamme. È stata invece trovata in vita una donna disabile, Cristina Facchini, 83 anni, che è stata ricoverata in ospedale.

