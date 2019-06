BELLUNO – Incendio sopra Cortina d’Ampezzo. “Stiamo intervenendo con tutti i mezzi regionali, con i volontari antincendi boschivi di Auronzo, con i tecnici dei Servizi Forestali e della Protezione Civile e iVigili del Fuoco. È una situazione delicata, perché le fiamme sono in un’area dove si trovano reperti bellici”. Lo riferisce l’Assessore alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin, sull’incendio che si è sviluppato nell’area di Cortina, precisando che “due reperti sono già esplosi e non possiamo escludere la possibilità che la cosa si ripeta”.

L’incendio – precisa la Regione – si è sviluppato nell’area di Cortina, sopra il Rifugio Ospitale vicino a Cimabanche. “Stiamo operando – precisa Bottacin – solo con l’intervento dell’elicottero. Per i nostri uomini sarebbe molto pericoloso avvicinarsi. Per questo motivo, raccomandiamo a tutti di non avvicinarsi all’area interessata. Ringrazio fin d’ora tutti coloro che stanno lavorando per circoscrivere le fiamme. Ancora una volta, com’è tradizione – conclude – sono intervenuti con tempestività e con grande perizia”. (Fonte Ansa).