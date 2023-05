Incendio in una distilleria di Faenza: fiamme, fumo ed esplosioni

A Faenza (Ravenna) un vasto incendio è divampato nella distilleria Caviro. La colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute varie squadre di vigili del fuoco, per domare le fiamme e per agevolare l’evacuazione dell’imprese vicine. “In questi minuti abbiamo appreso che purtroppo una grande azienda nella zona di via Morgagni è stata interessata da un grosso rogo. I soccorsi sono sul posto per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire”, ha scritto sui social il sindaco Massimo Isola.

Incendio a Faenza, l’allarme del sindaco

“Per ragioni di sicurezza, si invitano i cittadini a portarsi ad almeno un chilometro dalla industria Caviro”, ha poi aggiunto il primo cittadino di Faenza sul suo profilo Facebook, invitando i suoi concittadini ad allontanarsi dalla zona di via Morgagni.

Dalle 12 i vigili del fuoco sono impegnati con dieci squadre per l’incendio nello stabilimento dell’azienda Caviro. Sul loro profilo Twitter i pompieri hanno sottolineato che “sono interessati dalle fiamme 15 silos da 200 metri cubi di alcol. Nessuna persona risulta coinvolta”.

Evacuate anche altre aziende

Nella zona attorno allo stabilimento si sentono anche botti probabilmente causati dalle esplosioni dei silos. Oltre allo stabilimento Caviro, è stata evacuata anche la scuderia Alpha Tauri che si trova a pochi metri.

