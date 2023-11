Incendio Empoli, in fiamme deposito di pneumatici. Il sindaco: “Chiudete le finestre”

Importante intervento dei Vigili del fuoco a Empoli, anche con squadre di rinforzo da altre sedi, per spegnere un grosso incendio divampato in un capannone adibito a deposito di pneumatici in via Lucchese. Molte segnalazioni sono arrivate dagli abitanti alla sala operativa del 115 per una grande nuvola di fumo nero visibile a distanza.

Incendio Empoli, l’appello del sindaco

“Non ci sono persone coinvolte, stanno continuando ad arrivare mezzi dei vigili del fuoco e stiamo aspettando Arpat per le valutazioni dei rischi in base alle quali adotterò ordinanza di protezione civile – scrive su Facebook il sindaco Brenda Barnini, andata sul posto -. Per precauzione tenete le finestre chiuse”. La viabilità in entrata e uscita da via Lucchese da Empoli verso Marcignana e da Marcignana verso Empoli è interrotta per agevolare i soccorsi.

