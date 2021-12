Incendio ex Alcoa di Porto Marghera: fiamme nello stabilimento della Slim Fusina Rolling, nube di fumo fino a Malcontenta

Incendio alla ex Alcoa di Porto Malghera, oggi fonderia della Slim Fusina Rolling. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 10 a partire da un macchinario nell’area dei laminatoi. Non si segnalano al momento feriti.

Sul posto sono entrati subito in azione i tecnici specializzati dell’azienda e i vigili del fuoco che hanno circoscritto e domato l’incendio.

Incendio ex Alcoa: nube di fumo fino a Malcontenta

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che a prendere fuoco sia stato l’olio che si trovava vicino alla pressa. Sono in corso valutazioni per quantificare i danni ma da un primo esame non risultano sostanze chimiche coinvolte.

Intanto però una nube nera di fumo si è levata sulla città, ben visibile fino a Malcontenta: i tecnici Arpav stanno valutando anche la qualità dell’aria.

Dopo circa due ore i vigili del fuoco hanno comunicato che il fronte delle fiamme è sotto controllo.