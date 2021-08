Incendio Grotteria (Reggio Calabria), muore Mario Zavaglia, pensionato. Un uomo, Mario Zavaglia, di 76 anni, è morto nelle campagne di Grotteria in provincia di Reggio Calabria a causa di un incendio boschivo.

E del successivo crollo della sua casa rurale provocato dal rogo. E’ la terza vittima del fuoco in 5 giorni in Calabria.

L’uomo, pensionato, si era recato nella sua proprietà per accudire il proprio orto in contrada Scaletta, alle falde dei monti della Limina.

In pochi minuti le fiamme hanno circondato l’abitazione senza lasciare scampo all’anziano.

Il cadavere carbonizzato di Zavaglia è stato trovato da uno dei figli del pensionato, preoccupato per il fatto che non aveva visto rientrare il padre nell’altra abitazione della famiglia nel centro di Grotteria.

La preoccupazione era accentuata dal fatto che Zavaglia non rispondeva al cellulare. Zavaglia era rientrato nel luglio scorso da Milano, dove si era trasferito alcuni anni fa, dopo che era andato in pensione, insieme ai familiari. Quasi ogni giorno il pensionato si recava nel suo terreno a Grotteria per svolgere lavori agricoli.

Nicola Fortugno muore a Cardeto (Reggio Calabria)

Nel pomeriggio c’è stata anche una seconda vittima. Si tratta di Nicola Fortugno, un uomo di 79 anni di cui non si avevano notizie da alcune ore. L’uomo è stato trovato morto a Cardeto, in provincia di Reggio Calabria: si era recato nella sua proprietà ed era stato dato per disperso. E’ stato trovato privo di vita a causa delle ustioni provocate dall’incendio scoppiato nella zona.

Altre quattro persone sono rimaste ustionate per un incendio a Vinco, frazione pedemontana di Reggio Calabria. I quattro, tutti civili, sono stati portate nel pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Calabria.

Un morto anche in Sicilia

E sempre a causa dei roghi, un uomo è morto anche a Paternò in provincia di Catania. L’uomo, un agricoltore di 30 anni, ha cercato di spegnere le fiamme nel suo podere ma è stato travolto dal suo trattore durante il rogo ed è morto. Gl incendi in Calabria e Sicilia (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).