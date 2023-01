Incendio in casa per un cortocircuito, anziano di 87 anni muore soffocato FOTO ANSA

Un uomo di 87 anni è morto per intossicazione da fumi a causa di un incendio nella sua abitazione in via XXVII Aprile, nel quartiere di Iolo, a Prato. Il fumo inalato gli è stato fatale. L’allarme è scattato alle 18.45 di ieri quando la badante è tornata dopo aver fatto la spesa. La donna ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato fuori l’anziano, che ancora era in vita, ma le sue condizioni sono apparse da subito compromesse. Il personale paramedico del 118 lo ha portato all’ospedale cittadino con l’ambulanza ma l’uomo è arrivato al nosocomio senza vita.

L’incendio si è sviluppato nella sala dell’appartamento, probabilmente secondo prime ipotesi a causa del cortocircuito di un elettrodomestico.

