Incendio in un appartamento a Roma, muore un uomo di 70 anni

Fiamme all’alba di venerdì 5 aprile in un appartamento in via Caposile, nel quartiere Prati a Roma. All’interno dell’appartamento al quarto piano è stato trovato morto carbonizzato il proprietario. Si tratta di un uomo di 70 anni. L’appartamento coinvolto nell’incendio è ora inagibile. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e la Polizia, anche la Polizia locale che nella giornata di venerdì ha chiuso l’accesso di una scuola. I Vigili del fuoco hanno avviato delle verifiche per stabilire se altri appartamenti dello stabile abbiano riportato danni per il rogo. Si indaga anche su cosa possa aver provocato l’incendio.