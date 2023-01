Incendio in un appartamento al centro di Nuoro: morto 70enne (foto d’archivio Ansa)

Tragedia stamattina all’alba di oggi, mercoledì 11 novembre, a Nuoro. Un 70enne è morto nell’incendio del suo appartamento al centro della città in via Peppino Catte.

Le prime notizie

L’allarme è scattato intorno alle 6 e poco dopo nell’abitazione sono giunte tre squadre vigili del fuoco con 20 persone e un’autobotte, che hanno iniziato a spegnere le fiamme per poter entrare all’interno della casa dove hanno rinvenuto il corpo dell’anziano che viveva con la moglie. La donna però non era in casa. Il palazzo è stato sgomberato dalle forze dell’ordine.

Le cause dell’incendio

Secondo una prima ricostruzione degli uomini della squadra volante della Questura, che si sono accorti delle fiamme e hanno fatto scattare l’allarme, le cause del rogo sono di natura accidentale: un corto circuito o, forse, il malfunzionamento di una stufetta sono le ipotesi che si fanno strada in queste ore. Un sopralluogo più preciso verrà fatto dopo le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco che stanno ancora operando nella palazzina. Pian piano i residenti stanno rientrando nelle proprie abitazioni.

