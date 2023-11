Incendio in un box a causa di una stufa a gas: morto anziano di 78 anni

Un uomo di 78 anni è morto nell’incendio scoppiato in un box in provincia di Varese. E’ accaduto in via Volta, a Cislago, intorno alle 18. Per il pensionato non c’è stato scampo: stando ai primi accertamenti, la fiammata è partita da una stufa a gas e ha avvolto i vestiti dell’anziano. Intervenuti sul posto vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri.

Al lavoro vigili del fuoco e forze dell’ordine per stabilire con precisione le cause dell’incendio.

