Incendio in un’abitazione a Lucca, trovata morta una donna di 63 anni

Un tragico incendio è avvenuto in un’abitazione a Lucca, durante il quale è stata trovata morta una donna di 63 anni. L’incidente è avvenuto nella notte scorsa e, secondo quanto emerso, il corpo della donna non è stato toccato dalle fiamme, suggerendo che il decesso sia stato causato dalle esalazioni sprigionate durante l’incendio. I primi accertamenti indicano che le cause dell’incendio sono probabilmente accidentali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118, dopo che l’allarme è stato lanciato poco dopo le 3 a San Lorenzo a Vaccoli. L’incendio ha coinvolto un’abitazione indipendente e, al momento dell’arrivo dei soccorritori, la donna è stata trovata senza vita sul letto. La procura ha ordinato un’autopsia per escludere altre possibili cause della morte della donna, focalizzandosi sull’ipotesi dell’intossicazione da fumo derivante dall’incendio. Al momento, non ci sono sospetti su altre cause riguardanti la morte della donna, che era di origine polacca. Gli accertamenti sono in corso da parte della polizia per comprendere meglio le circostanze di questo tragico evento.