Incendio in Valbisagno a Genova: a fuoco una baracca. Chiusa al traffico via Mogadiscio (Foto archivio Ansa)

Incendio in Liguria, in Valbisagno, a Genova, oggi, venerdì 10 giugno. Le fiamme divampate da una baracca si sono estese alla collina, complice la vegetazione molto secca di questi giorni e il vento.

Incendio in Valbisagno a Genova: a fuoco una baracca

L’incendio è divampato poco dopo le 12:15, nella zona tra via Mogadiscio e il Bricoman, sviluppando un’alta colonna di fumo nera che ha allertato i residenti della zona.

Ci sono state molte chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Immediato l’intervento dei pompieri, che sono arrivati sul posto con diverse squadre e diverse autobotti.

Incendio in Valbisagno a Genova: chiusa al traffico via Mogadiscio

Via Mogadiscio è stata chiusa al traffico per sicurezza. Per fortuna non ci sarebbero né vittime né feriti.

Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sarebbe stata una baracca contadina poco distante, completamente divorata dalle fiamme in pochi minuti.