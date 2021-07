Un grosso incendio sta interessando nuovamente il Gargano, in Puglia. Dopo l’incendio di ieri in zona Calenella, oggi le fiamme sono divampate in località Mannarelle, tra Vico del Gargano e Ischitella. Il vento oltre a rendere tutto più difficile da l’impressione che ci sia fuoco in più zone.

Aggiornamento ore 16:44.

Incendio sul Gargano, fiamme tra Vico del Gargano e Ischitella

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, con due squadre e il Dos (Direttore operazioni spegnimento), gli uomini dell’Arif, Carabinieri Forestali, Giacche Verdi e i volontari di Protezione Civile ‘Pegaso’ da Vieste. Necessario l’intervento di un mezzo aereo canadair che sta effettuando lanci di acqua e liquido ritardante per arrestare la linea di fuoco.

Al momento non è possibile quantificare l’estensione dell’area interessata dalle fiamme. “Prestare attenzione al fumo che invade la strada che da Vico porta ad Ischitella”, l’alert lanciato dalla Giacche Verdi del Gargano agli automobilisti in transito.