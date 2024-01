Un incendio di vaste proporzioni è divampato a Cavenago di Brianza, in un capannone industriale dell’azienda Planet Farms, che si occupa di agricoltura verticale. I vigili del fuoco lavorano per domare le fiamme che hanno sprigionato una imponente colonna di fumo visibile dall’A4, che è a meno di un chilometro di distanza dall’azienda. In supporto alle squadre della sede di Monza, il comando dei vigili del fuoco di Milano ha inviato 5 squadre per un totale di circa 25 uomini. Fra queste anche gli esperti del nucleo Nbcr, nucleare-biologico-chimico-radiologico. I tecnici dell’Arpa hanno diffuso l’esito delle analisi secondo cui “le emissioni inquinanti sono di entità lieve”.

Incendio alla Planet Farms, appello del sindaco ai cittadini

Al momento non si registrano né feriti né intossicati. Le fiamme sono riuscite a interessare alcuni capannoni, generando un denso fumo che è visibile da diversi chilometri di distanza. Il sindaco di Cavenago Davide Fumagalli ha pubblicato un alert sui canali social del Comune per invitare i cittadini a tenere le finestre chiuse.

Le cause

Dietro l’incendio, secondo i primi rilievi di vigili del fuoco e carabinieri, ci sarebbe il guasto di un macchinario. Tutto sarebbe partito all’interno del locale compressore, dove da una perdita di pressione si sarebbe originata la scintilla che con un devastante effetto domino ha travolto l’intera struttura.

“Emissioni inquinanti di lieve entità”

Il Comune ha poi diffuso l’esito delle analisi dei tecnici Arpa, secondo cui “le emissioni inquinanti diffuse sono di lieve entità”. Rimane comunque la raccomandazione di tenere le finestre chiuse in attesa che la nube si diradi.

L’azienda Planet Farms

Planet Farms è la più grande azienda di vertical farming d’Europa, la più automatizzata del mondo, la prima che ha ideato una farm dedicata all’alta ristorazione. E’ una startup nata nel 2018, il team è composto da 90 professionisti che provengono da ambiti differenti: agronomi, tecnologi, biologi, scienziati, ingegneri, esperti di intelligenza artificiale. Tutti uniti dalla passione per lo stesso progetto e da una visione innovativa del mondo.

