Incendio ponte di ferro a Roma, le fiamme partite da un braciere usato per cucinare

E’ stato un braciere usato per cucinare a scatenare l’incendio che ha devastato il ponte di ferro a Roma nella notte tra sabato e domenica. Un braciere utilizzato da uno dei molti senzatetto che vivono sotto i ponti di Roma. Nell’informativa inviata in Procura dalle forze dell’ordine ci sono infatti anche alcune foto da cui emerge che le fiamme sono partite dal braciere in un giaciglio di fortuna presente sotto il ponte. Tramonta quindi l’ipotesi del corto circuito.

Incendio ponte di ferro, la nuova circolazione

Intanto disposta una nuova circolazione nelle zone di Ostiense e Marconi con il ponte dell’Industria ovviamente chiuso. Punto di collegamento tra due quartieri popolosi della città, la chiusura del ponte avrà inevitabili ripercussioni sul traffico in quel quadrante di Roma. Per questo il Comando Generale della polizia ha previsto un rafforzamento dei servizi di viabilità nella zona. Con diverse pattuglie nelle aree limitrofe e nei principali snodi di viabilità che incidono sull’area.

Gli insediamenti abusivi sotto al ponte

I carabinieri della compagnia Trastevere e del Nucleo investigativo di via In Selci si sono invece concentrati sui resti dell’insediamento abusivo sorto da mesi proprio sotto le arcate del ponte. L’Ama, l’azienda comunale che raccoglie e smaltisce i rifiuti di Roma che era impegnata nella bonifica di quel tratto di fiume parla di sversamenti abusivi che avvengono con una certa regolarità sulle sponde del Tevere: “Purtroppo su quel sito avvengono ricorrenti conferimenti scorretti da parte di alcune utenze commerciali che non rispettano le modalità del servizio a loro dedicato, che viene svolto tutti i giorni per tutte le frazioni di raccolta differenziata”. La presenza di rifiuti di vario genere potrebbe quindi aver contribuito a quanto accaduto.