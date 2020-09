Chiuso il Grande Raccordo Anulare di Roma all’altezza dell’uscita Ardeatina per il propagarsi del fumo provocato da un incendio.

Un tratto del Grande Raccordo Anulare di Roma è stato chiuso questa mattina (e poi riaperto) a causa di un incendio scoppiato in via Giovanni Ignazio Molina, in zona Ardeatina.

A quanto si è appreso, le fiamme sono divampate in un capannone di circa 500 metri quadri di un’azienda che si occupa di lavorazione e distribuzione di prodotti surgelati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia locale del IX Gruppo Eur.

I pompieri hanno avvisato l’Anas per il fumo che si è propagato sul tratto del Gra.

Il personale addetto ha provveduto alla chiusura della rampa per il tempo necessario allo spegnimento del rogo.

Chiusa e riaperta la rampa del Gra

Da quanto si apprende l’incendio è stato completamente estinto e tutte le strade sono riaperte.

Gli agenti nelle prossime ore svolgeranno dei sopralluoghi, per risalire alle cause che hanno provocato il rogo, non ancora chiare.

Nello specifico si tratta di una struttura adibita ad attività industriale grande 500 metri quadri, contenente prodotti surgelati.

Fortunatamente da quanto si apprende nell’incendio non è rimasto coinvolto nessuno, né ferito né intossicato.

Presenti sul posto oltre ai pompieri anche il personale sanitario e le forze dell’ordine. (fonte SKY TG24)