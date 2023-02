A fuoco il capannone del salumificio F.lli Coati ad Arbizzano, frazione di Negrar di Valpolicella. Il gigantesco incendio e l’alta colonna di fumo nero sono visibili anche a km di distanza nella provincia di Verona. Secondo le prime informazioni ci sarebbe una persona ferita in modo grave: si sarebbe gettata da una finestra per sfuggire alle fiamme.

Clicca qui per guardare il VIDEO.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. Il comune di Verona invita a non transitare in zona. Il traffico è bloccato da Parona ad Arbizzano.

Sul posto per regolare il traffico la polizia locale del comando di Negrar di Valpolicella coadiuvata anche dai carabinieri della locale stazione. Via Leonardo da Vinci, su cui si affaccia la ditta, è interdetta al transito. Chiuse anche le strade limitrofe al salumificio a partire dalla via di collegamento all’isola ecologica di Negrar.

Forse dovresti anche sapere che…