Incendio sulla A10: furgone in fiamme in galleria tra Albenga e Andora, tratto chiuso, km di coda (Foto archivio Ansa)

Incendio sulla A10 Autostrada dei Fiori, in direzione del confine con la Francia. Un furgone ha preso fuoco in una galleria nel tratto tra Albenga e Andora.

Sul posto sono intervenuti polizia stradale, personale della Concessionaria autostradale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Per consentire le operazioni di soccorso il tratto è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Autostrada dei Fiori segnala disagi alla viabilità con code e rallentamenti.

Incendio A10: riaperta autostrada, km di coda

Poco prima delle 11 di martedì 28 giugno è stato riaperto al traffico il tratto tra Albenga e Andora in direzione Francia: si registrano 3 chilometri di coda tra Borghetto e Albenga.

Rimane invece ancora interdetto il tratto in direzione opposta: qui l’incolonnamento tra San Bartolomeo e Andora è di 5 km.

Incendio A10, 6 persone intossicate

Presenti anche l‘automedica del 118 e quattro ambulanze, tre della Croce Bianca di Albenga e una di Andora, che stanno prestando soccorso a sei persone che sono rimaste intossicate dal fumo.

Si tratta di tre camionisti rimasti fermi in coda in galleria e di tre persone che erano all’interno del furgone che, fortunatamente, sono riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo. Le loro condizioni, comunque, non paiono essere gravi.