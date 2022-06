Vasto incendio di natura ancora sconosciuta tra Bagheria e Palermo in Sicilia. Le fiamme stanno creando disagi e preoccupazione dopo che hanno raggiunto i binari dei treni. Per questa ragione si segnalano ritardi sui 60 minuti e cancellazioni come quella per il treno diretto ad Agrigento. A Bagheria sono andati distrutti sette ettari di macchia mediterranea e sono dovuti intervenire i canadair.

Non solo Bagheria: a fuoco ettari di macchia mediterranea

Non c’è solo Bagheria. Sono infatti numerosi gli incendi divampati in provincia di Palermo nelle ultime ore. Incendi a Partinico e nelle Madonie. Nei pressi di Santa Flavia, un grosso incendio di sterpaglie ha minacciato un nucleo di abitazioni della periferia. Per spegnere l’incendio ci sono volute cinque ore.

Situazione difficile anche tra Termini Imerese e Trabia. Altri roghi si sono verificati a Campofelice di Fitalia, a Cefalà Diana e nei pressi dell’uscita autostradale di Balestrate.

La maggioranza degli incendi tra domenica e lunedì

Gli incendi sono scoppiati tra il pomeriggio di domenica 26 giugno e la notte. Numerose le squadre impegnate tra contrada Montagnola, a Misilmeri (in fiamme 4 ettari bruciati), e in contrada Porcara.

Altri roghi sono stati registrati a Trabia vicino a una cava. Sempre a Partinico, due incendi un po’ più contenuti hanno interessato la zona del Santuario della Madonna del Ponte e un terreno non lontano dal lago Poma senza provocare grossi danni.

A San Martino delle Scale, una frazione di Monreale, l’incendio scoppiato ieri è stato domato intorno alle 20 grazie al lavoro svolto dalle sette squadre antincendio dei Vigili del Fuoco e con il supporto della Protezione civile. Il personale del 115 ha continuato a spegnere alcune lingue di fuoco nella zona compresa tra Pioppo e Giacalone che erano ancora attive la mattina di oggi.