Schianto tra auto e moto lungo la strada 591, nel territorio di Camisano (Cremona). Nell’incidente ha perso la vita Raffaele Campagna, carabiniere di Zandobbio (Bergamo). Avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 23 agosto.

Il militare stava raggiungendo in scooter Romano di Lombardia da Crema, quando si è scontrato con una Opel Agila che viaggiava in direzione opposta. Alla guida una 22enne che stava rientrando dal lavoro.

La tragedia si è consumata mercoledì 11 agosto, intorno alle 15.30.

Incidente a Camisano, i soccorsi

A nulla è valso l’arrivo tempestivo dei soccorsi, sul luogo del sinistro è intervenuto anche un elisoccorso. Ma il carabiniere versava già in condizioni disperate. Fatale l’impatto prima con la vettura e poi con il guardrail.

Trasportato d’urgenza al Policlinico di Pavia, l’uomo non ce l’ha fatta: i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Raffaele Campagna lascia una moglie e due figlie.

La conducente dell’auto è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Maggiore di Crema. Inevitabili i disagi al traffico: il tratto di provinciale nel comune di Camisano è rimasto chiuso per oltre tre ore. La dinamica e le cause dell’incidente sono al vaglio degli agenti della polizia stradale di Crema.