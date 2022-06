Incidente a Cantù (Como): donna muore investita da un’auto in via Carcano, sotto choc la conducente (Foto archivio Ansa)

Tragico incidente a Cantù, in provincia di Como, la mattina di oggi, venerdì 3 giugno. Una donna di 82 anni è morta investita da un’auto in via Carcano mentre stava attraversando la strada.

Incidente a Cantù (Como), donna investita da un’auto: è morta

L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 10:30. Secondo quanto riferiscono alcuni media locali, sembra che la donna stesse attraversando la strada all’altezza di un bar quando è stata travolta dall’auto, guidata da una donna di 62 anni.

Incidente a Cantù, illesa ma sotto choc la conducente dell’auto

Sul posto, in via Carcano, sono intervenute una automedica e l’ambulanza ed è stato chiesto anche l’invio dell’elisoccorso, ma le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Illesa ma sotto choc la conducente dell’auto coinvolta nell’incidente. Resta ora da accertare la esatta dinamica di quanto accaduto.