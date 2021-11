Incidente a Casalino (Novara), morto Paolo Garau: l’auto fuori controllo è finita in un fosso (Foto d’archivio Ansa)

Incidente mortale a Casalino, in provincia di Novara. A perdere la vita è stato un ex militare, Paolo Garau. La sua auto è finita in un fosso dopo che lui ne aveva perso il controllo.

Incidente a Casalino (Novara): morto Paolo Garau

Paolo Garau, un ex militare dell’Esercito, è morto in un incidente la sera di domenica 28 novembre a Casalino (provincia di Novara). Garau, 45 anni, era originario della provincia di Brescia. Era alla guida della sua Smart, della quale ha perso il controllo finendo in un fosso.

Garau è un ex militare, ora lavorava per Amazon

Lo schianto è stato terribile, e non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Garau viveva in provincia di Novara da alcuni anni. Dopo aver lasciato la carriera militare, lavorava nei magazzini di Amazon.