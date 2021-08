Incidente mortale a Casnigo, in provincia di Bergamo. Un uomo di 86 anni è morto nello schianto tra due automobili in via Ripa Pi. Due donne, una di 81 anni e un’altra di 53, sono rimaste ferite.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì 30 agosto. La vittima viaggiava, con la moglie di 81 anni, su una Volkswagen Polo grigia quando è sopraggiunta una Fiat Punto di colore bianco, in direzione Casnigo.

Stando a quanto riferito dal Corriere di Bergamo, sembrerebbe da una prima ricostruzione che la Punto abbia tagliato la strada alla Polo.

Incidente a Casnigo, i soccorsi

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze, un’automedica e l’elicottero del 118, con i vigili del fuoco e i carabinieri.

Purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. La moglie, 81enne, ha riportato traumi in diverse parti del corpo ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

La donna di 53 anni alla guida della Punto ha riportato un trauma toracico ed è stata portata all’ospedale di Seriate in codice giallo.