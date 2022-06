Terribile incidente a Castelfidardo (Ancona) oggi, mercoledì 8 giugno: un motociclista di 26 anni è morto dopo essere finito con il proprio mezzo contro una mietitrebbia.

Incidente a Castelfidardo (Ancona): morto un motociclista finito contro una mietitrebbia

L’incidente mortale, uno schianto frontale, è avvenuto in via XXV Aprile, nel centro della città, sul rettilineo di fronte al poliambulatorio.

Incidente a Castelfidardo (Ancona): il motociclista morto aveva 26 anni

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e l’automedica insieme alla Croce Verde e alle forze dell’ordine. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso del 118 che però poco dopo è rientrato alla base.

Inutili i tentativi di rianimare il motociclista. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.