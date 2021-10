Terribile incidente stradale a Cavaglietto, comune di circa 400 abitanti in provincia di Novara. Una ragazza di appena 15 anni è morta nello schianto tra un’auto e un furgone.

La tragedia si è consumata intorno alle 7,30 di martedì 26 ottobre, sulla strada provinciale nel tratto che collega Bogogno a Cavaglietto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per ricostruire quanto accaduto.

Incidente Cavaglietto, grave anche la mamma

La 15enne era in auto con la madre che la stava accompagnando a scuola. Per cause al momento sconosciute, la loro vettura si è scontrata violentemente con un furgone.

La ragazza è morta sul colpo, gravemente ferita anche la madre che è stata portata in elicottero all’ospedale di Novara, in codice rosso. Solo ferite lievi per il conducente del furgone.