Incidente a Cavaion Veronese (Verona): urto tra scooter e furgone in località Sega, un morto e un ferito grave (Foto repertorio Ansa)

Incidente mortale a Cavaion Veronese, in provincia di Verona. Un anziano, in sella ad uno scooter, è morto in seguito al violento impatto con un furgone.

La tragedia si è consumata intorno alle 12 di lunedì 4 ottobre, in località Sega. I due mezzi si sono scontrati mentre attraversavano una rotonda. La polizia stradale è intervenuta sul posto, ancora da chiarire le cause e la dinamica del sinistro.

Incidente Cavaion Veronese, un morto e un ferito

Sul posto sono immediatamente accorsi un elicottero e una auto medica. Per l’uomo alla guida della moto non c’è stato nulla da fare: a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori del Suem 118. La vittima è un anziano veronese residente in Valpolicella.

Nello schianto è rimasta ferita anche un’altra persona che è stata elitrasportata all’ospedale di Borgo Trento, a causa delle gravi ferite riportate.