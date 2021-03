Incidente a Cesano Boscone, scontro tra scooter e macchina in via Isonzo: muore 51enne (foto Ansa)

Si schianta con lo scooter e finisce sotto un’auto. Un uomo di 51 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto oggi, mercoledì 24 marzo a Cesano Boscone, Milano.

L’incidente è avvenuto in via Isonzo intorno alle 8,45.

Per cause ancora non chiare qui in via Isonzo si sono scontrare una Fiat Panda e lo scooter. Ad avere la peggio è stato il 51enne – A.V., le sue iniziali -, che era a bordo dello scooter e che dopo l’impatto è rimasto incastrato sotto la vettura. Nulla da fare per lui.

Incidente a Cesano Boscone, scontro tra scooter e macchina in via Isonzo: muore 51enne. I soccorsi

Sul posto, come racconta Milano Today, sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e un’auto medica del 118, oltre che i vigili del fuoco, allertati per cercare di liberare la vittima. I soccorsi sono stati purtroppo inutili e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 51enne.

Incidente a Cesano Boscone, scontro tra scooter e macchina in via Isonzo: ferita anche una donna

Nell’incidente è rimasta ferita anche una donna di 48 anni, con tutta probabilità la conducente della macchina, che è stata accompagnata in ospedale in codice verde.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale: a loro spetterà il compito di ricostruire la dinamica del tragico schianto e di accertare eventuali responsabilità.