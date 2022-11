Incidente a Chiaravalle, tir si ribalta e schiaccia ambulanza: due morti e un ferito grave

Incidente drammatico all’uscita Chiaravalle (Ancona) della superstrada ss76: due i morti e un ferito gravissimo. È accaduto questa mattina, 28 novembre, intorno alle 11 in prossimità dello svincolo della superstrada.

Incidente a Chiaravalle, tir schiaccia ambulanza

Per cause in corso d’accertamento un tir, in prossimità di una curva, si è ribaltato sopra un’ambulanza e un’automobile che sopraggiungevano in sensi di marcia opposti. Il tir avrebbe visto ribaltarsi il carico proprio mentre sopraggiungeva l’ambulanza della Croce Rossa rimasta letteralmente schiacciata.

Un impatto che non ha lasciato scampo a due delle persone che erano a bordo del mezzo sanitario, l’autista e un paziente che sono ancora incastrati all’interno del mezzo. Sul posto sono accorse automedica e ambulanze. Trasportato in ospedale gravissime condizioni in ambulanza un secondo sanitario che era a bordo dell’ambulanza.

